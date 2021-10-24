Masterchef Rabia Nur kimdir? MasterChef Rabia Nur Çamurlu kaç yaşında, nereli?

MasterChef Rabia Nur, yarışmada bu hafta yedeklerden ana kadroya seçilen isim oldu.

Ana kadroya girmeye hak kazanan Rabia Nur'un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından internette en çok arananlar arasında. Aslen Rizeli olan Rabia Nur yarışmanın iddialı isimlerinden biri. Peki, MasterChef Rabia Nur kimdir? Rabia Nur Çamurlu kaç yaşında ve nereli?

Rabia Nur Çamurlu, 11 Eylül 1999, İstanbul doğumludur. Aslen Rizelidir

Ortaköy Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi mezunudur. Üniversiteyi Nişantaşı üniversitesi aşçılık bölümünde okumuştur. Şuan Dream Group şirketinde çalışıyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için Masterchef'te olduğunu belirten Rabia Nur Çamurlu, "Burada olmak hayallerime adım adım ulaşmak için çok önemli ve güzel bir yol" sözleriyle yarışmaya katıldığını belirtmişti.

MasterChef Türkiye 2021 kadrosuna yedeklerden seçilme başarısını gösteren Rabia Nur Çamurlu'nun Instagram adresi de merak edilen konular arasında. Rabia Nur Çamurlu, Instagram'da "rabianurcmrl" kullanıcı adıyla yer alıyor ve 19,7 bin takipçisi bulunuyor.