Tuvana Türkay'dan corona virüsü açıklamas! Tuvana Türkay kimdir? Yaşı, boyu kaç? Nereli?

Corona virüsü salgını insanlara zor günler yaşatmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkisini göstermeye devam eden corona virüsü salgınına son yakalanan ünlü isim Tuvana Türkay oldu. Peki, Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay corona virüsüne mi yakalandı? Yaşı, boyu kaç? Nereli?

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 1990 yılında dünyaya geldi. Ayrılık dizisi ile tanınan güzel oyuncu birçom dizi ve filmde de rol aldı. Tuvana Türkay Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa devam eden Türkay, müzik konusunda da oldukça başarılı bir isim. Tuvana Türkay son olarak çok sevilen Yasak Elma dizisinde rol aldı.

Tuvana Türkay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Leyla) (TV Dizisi)

2019 – Ağır Romantik (Sinema Filmi)

2017 – Kızlarım İçin (Kumru)(TV Dizisi)

2017 – Deli Gönül (Fatmanur Güzel) (TV Dizisi)

2017 – Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi)

2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Necmiye) (Sinema Filmi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Doğa) (Sinema Filmi)

2016 – Oyunbozan (Ece) (TV Dizisi)

2016 – Olanlar Oldu (Aslı) (Sinema Filmi)

2015 – Güvercin Uçuverdi (Sema Taşkın) (Sinema Filmi)

2015 – En Güzeli (Gizem) (Sinema Filmi) 2015

2015 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Ayçörek) (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Bahar Çınar) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)

2010 – Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)

2009 – Ayrılık (2) (Kevok) (TV Dizisi)

TUVANA TÜRKAY CORONA MI OLDU?

Tuvana Türkay, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına yakalandı. Karantina süreci biten güzel oyuncu sosyal medyadan hastalığı atlattığını açıkladı.

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