Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: “Şehir, kupa heyecanını hissetmeye başladı. Oyuncularımla birlikte kupayı çok istiyorum”
Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Türkiye Kupası'nı almak istediğini söyledi. Konyaspor'da temel önceliklerinin ligde kalmak olduğunu ve bunu başardıklarını belirten Palut şöyle konuştu: "Başlangıçta kupa hedefi gerçekçi bir plan değildi. İlk 4 haftada Galatasaray galibiyetiyle önemli bir başlangıç yaptık. Ardından performansımızı yukarı taşıdık. Ligdeki toparlanma kupaya olumlu yansıdı. Şehir, kupa heyecanını hissetmeye başladı. Şimdi bu heyecan daha da yükseldi ve 22 Mayıs'a kadar gün geçtikçe artarak devam edecek. Oyuncularımla birlikte bu kupayı çok istiyoruz."