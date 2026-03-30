Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor İmkansız değil

İmkansız değil

“Yüzde yüzümüzü vereceğiz ve terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Süper Lig’de birçok maç yapıyoruz ama kupada sadece tek bir maç. Zor ama imkansız değil”

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Konyaspor'un hücum oyuncusu Jackson Muleka, yeşil-beyazlı taraftarları sahada beklediklerini belirterek, Konyaspor'un ligi iyi bir pozisyonda bitirmesi için savaşacaklarını söyledi.

Konyaspor'un ulaşabileceği en iyi skoru elde etmek olduğunu belirten Muleka, "En önemli olan şey 3 puan almak, maçı kazanmak. Eğer bunun gerçekleşmesi için de gol atmam gerekiyorsa evet gol atmaya devam etmek ve Konyaspor olarak daha iyi bir konumda, en yukarıda bitirmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR TAKIMIZ

Maç maç ilerlemek istediklerini söyleyen Muleka, "Türkiye'deki büyük takımlardan biriyiz. Bu yüzden ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Zor olacak ama eğer efor göstermeye devam edersek kazanabiliriz. Ligde birçok maç yapıyoruz ama kupada sadece tek bir maç. Zor ama imkansız değil. Taraftarlardan da aldığımız destekle beraber biz sahaya çıkacağız. Yüzde yüzümüzü vereceğiz ve terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz.

7 GOLE KATKI YAPTI

Konyaspor'a 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde transfer olan 26 yaşındaki Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka, yeşil-beyazlı forma ile bu sezon 24 lig maçında forma giydi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez gol sevinci yaşayan Muleka, 2 de asist yaptı. Türkiye'de Konya ekibinden önce Kasımpaşa ve Beşiktaş forması da giyen Muleka, toplamda 98 maça çıkarken, 21 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Jackson Muleka, Konyaspor'un iyi bir konumda olmadığını bildiklerini ifade ederek, "Taraftarlara çok ihtiyacımız var. Önümüzde 7 maç kaldı. Aynı zamanda kupa maçlarımız da var. Biz gerçekten elimizden gelen eforu sarf edeceğiz. Sizleri de sahada bekliyoruz" diye konuştu.

