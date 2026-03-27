Recep Uçar: Milli ara iyi olmadı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, milli aranın kendileri için iyi olmadığını belirtti. Uçar, "Son 5 maçta planladığımız yere gelen bir takım vardı. Milli araya girmek bizim için iyi olmadı. Tam form yakalamışken 7 önemli oyuncumuz milli takımlara gitti" değerlendirmesinde bulundu.