Ziraat Türkiye Kupası
Konya 12 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek uzun süreli galibiyet özlemine son verdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek uzun süreli galibiyet özlemine son verdi. Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı. Anadolu kartalı, ligde son galibiyetini 10. haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti. Bu karşılaşmanın ardından oynadığı 12 maçta 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: "Kesinlikle ezilmediler"
Kabine yeni bakanlarla Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko!
