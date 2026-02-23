Konya 12 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek uzun süreli galibiyet özlemine son verdi.
