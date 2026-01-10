Stoper ve kanat arıyoruz

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, stoper ve kanat transferleriyle takımın eksiklerini tamamlayıp güçlü bir Konyaspor izletmeyi hedeflediklerini söyledi. Devre arasında transferin kolay olmadığını anlatan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Umarım transferler Eyüpspor maçına yetişir" dedi.
