Ziraat Türkiye Kupası
Umudumuz çok yüksek

Umudumuz çok yüksek

Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Anadolu Kartalı’nda Çağdaş Atan, güçlü rakipleri karşısında umutlarının çok yüksek olduğunu belirtti

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Umudumuz çok yüksek

Konyaspor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Kartalı, şampiyonluk yarışı yapan güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar hedefliyor. Zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Öncelikle iyi ve güçlü bir oyun oynamak istiyoruz" dedi.

"İSTATİSTİĞİMİZ İYİ"

"Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla birlikteyim" diyen Atan, "Geçen haftakinden daha iyi oynamak istiyoruz. Teknik ekip olarak lig maçları anlamında Trabzonspor'a Trabzon'da iyi bir istatistiğimiz olduğunu söyleyebilirim. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Umarım bunların hepsi birleştiğinde Konyaspor için cumartesi günü çok güzel bir gün olur" diye iddialı konuştu.

SÜPER LİG'İN EN ORGANİZE TAKIMI TRABZONSPOR

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yarın karşılaşacakları Trabzonspor'a övgüler de yağdırdı. Atan, "Bana göre ligin çok rahat söyleyebilirim en organize takımına karşı oynayacağız. Bu ligin en saygı duyduğum, oyuna en hakim hocalarından bir tanesinin takımına karşı oynayacağız. Sayın Fatih Tekke'nin takımına karşı oynayacağız. Bir senedir oyununu mükemmelleştirmeye çalışan, devamlı tekrar halinde iyi oyuncularla genç ve dinamik oyuncularla takımını güçlendiren bir Trabzonspor" değerlendirmesinde bulundu.

ONUACHU'YA ÖZEL ÖNLEM

Çağdaş Atan, Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu'ya çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Atan, "Biz genel olarak Trabzonspor'un oyun planına göre çalışmayı tercih ediyoruz. Onuachu bazen durdurulması çok zor bir oyuncu. Ona minimum top gelmesini sağlayacak savunma anlayışı ve baskı planlarını uygulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AGRESİF VE BASKILI OYNAYACAĞIZ"

Konyaspor'un 22 yaşındaki Güney Koreli orta sahası Jo Jin-Ho da Trabzonspor karşısında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti. Genç orta saha, "Kazanma arzumuzu ve isteğimizi göstereceğimiz bir oyun olacağını düşünüyorum. Agresif, baskılı ne yaptığını bilen ve çalışmalarımızı sürdürdüğümüz biçimde bir oyun oynamak istiyoruz. Taraftarlarımızın bana olan güzel desteklerinden dolayı taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlardan sadece bana değil tüm takıma destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.

