Ziraat Türkiye Kupası
Parola galibiyet

Parola galibiyet

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. Son 3 lig maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Parola galibiyet
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. Son 3 lig maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmada galibiyet hedefliyor.
