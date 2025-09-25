Parola galibiyet

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. Son 3 lig maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmada galibiyet hedefliyor.
