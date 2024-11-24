Konyaspor - Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Ligin 13. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Konyaspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut

Hatayspor: Erce, Burak, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine Diack, Görkem, Rui Pedro, Funsho Bamgboye, Joelson Fernandes, Carlos

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Hatayspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.