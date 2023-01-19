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Konyaspor'dan sakatlık açıklaması! 4 oyuncu...

Konyaspor Kulübü'nden sakatlık açıklaması geldi. Yeşil-beyazlılardan yapılan duyuruda; Ibrahim Sehic, Muhammet Demir, Amir Hadziahmetovic ve Cebrail Karayel'in sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosunda yer almadıkları ifade edildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:43
Konyaspor'dan sakatlık açıklaması! 4 oyuncu...

Konyaspor Kulübü'nden sakatlık açıklaması geldi. Yeşil-beyazlılardan yapılan duyuruda; Ibrahim Sehic, Muhammet Demir, Amir Hadziahmetovic ve Cebrail Karayel'in sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosunda yer almadıkları ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Ibrahim Sehic, Muhammet Demir, Amir Hadziahmetovic ve Cebrail Karayel sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosunda yer almamaktadırlar.


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