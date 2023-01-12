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Stopere Metehan

Konyaspor, stoper takviyesi için rotasını 1. Lig’e çevirdi. Yeşil-beyazlılar, G.Birliği’nden Metehan Mert için bastırıyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Stopere Metehan
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak üst sıralara yaklaşma fırsatını kullanamayan Konyaspor, stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Anadolu Kartalı, stoperde Calvo ve Adil Demirbağ'ın yanı sıra performansları sorgulanan Uğurcan Yazğılı ile Kahraman Demirtaş'a alternatif olarak Gençlerbirliği'nden Metehan Mert'i istiyor. KONYASPOR ile kırmızı-siyahlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert için istediği ücret arasında 50 bin euro'luk bir fark olduğu öğrenildi. Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen 23 yaşındaki genç stoper, ilk yarıda başkent temsilcisinde 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 17'si Spor Toto 1. Lig karşılaşması olmak üzere 18 müsabakada forma giydi.
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