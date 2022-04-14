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Konyaspor Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:11
Konyaspor Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İttifak Holding Konyaspor'umuz, başarılı futbolcularımız Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıl sözleşme yeniledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza töreninde yöneticimiz Mehmet Akcan ve Burak Dağlı hazır bulundu.

Soner ve Barış, 2023-2024 sezon sonuna kadar yeşil beyaz formamızı giymeye devam edecek.

32. haftasını geride bıraktığımız sezonda Soner Dikmen, 31 maçta görev alırken 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış ise bu sezon 8 kez yeşil beyazlı formamızı giydi.

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