Konyaspor Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İttifak Holding Konyaspor'umuz, başarılı futbolcularımız Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıl sözleşme yeniledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza töreninde yöneticimiz Mehmet Akcan ve Burak Dağlı hazır bulundu.

Soner ve Barış, 2023-2024 sezon sonuna kadar yeşil beyaz formamızı giymeye devam edecek.

32. haftasını geride bıraktığımız sezonda Soner Dikmen, 31 maçta görev alırken 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış ise bu sezon 8 kez yeşil beyazlı formamızı giydi.