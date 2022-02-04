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Konyaspor - Giresunspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de verilen milli aranın hardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta maçında Konyaspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 19:59
Konyaspor - Giresunspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Konyaspor sahasında Giresunspor'u ağırlıyor.


KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Giresunspor maçı 4 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Erten Ersu, Nejc Skubic, Adil Demirbağ, A. Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Ahmed Hassan

Giresunspor: Okan Koçuk, Hayrullah B., Alexis Perez, M. Diarra, Aziz Behich, Flavio, F. Diabate, Jean Pyerre, M. Suleymanov, İbrahima Balde, Umut Nayır

GİRESUNSPOR'A YENİ TRANSFERDEN ŞOK!

Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

CIKALLESHI İLE 2 YIL DAHA

İttifak Holding Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokol Cikalleshi ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

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