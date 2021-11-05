Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kazanacağız

Kayseri galibiyetinin ardından şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yi de mağlup eden Konyaspor, galibiyet serisini Göztepe deplasmanında da sürdürmek istiyor. Bu sezon kendileri için kabul edilebilir bir başlangıç yaptıklarını söyleyen teknik direktör İlhan Palut, "Geçen sezon sonuç odaklı bir futbol oynarken, bu sezon pozitif futbola odaklandık. Maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki en yakın 3 puana odaklanıyoruz. Göztepe maçında en iyi oyunumuzu, en iyi mücadelemizi sahaya yansıtıp 3 puanı almak istiyoruz" dedi.



TAKIMDAN MEMNUNUM

Bu sezon iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen başarılı teknik adam, "Bu sezon bizim istediğimiz gibi bir başlangıç oldu. Bunu sadece puan anlamında söylemiyorum. Oyun anlamında da birçok maçta sahada istediğim Konyaspor'u görebildim. Tabi bir iki istisna maçlarımız oldu. Standardımızın üstüne çıkmakta zorlandığımız Kasımpaşa ve Giresun maçları var. Bu maçlarda istediğimiz oyunu oynayamadık. Ama genel manada takımımdan memnunum. Puan anlamında 5. basamaktayız. Durumumuz iyi" diye camiaya umut dağıttı.



FUTBOLUN DOĞRUSU YOK

Fenerbahçe galibiyetini de değerlendiren İlhan Palut, "Futbolun bir doğrusu yok. Biz maçın hemen başında rakibimizi önde karşılamak istedik. Ve de bu belki bizim adımıza maç başı oluşabilecek en iyi senaryoyu doğurdu ve 2-0'lık bir avantaj sağladık. Bu da sahaya olumlu yansıdı" değerlendirmesini yaptı.



İLK 10 ÜZERİNDE KONYA

Son iki senede kötü bir grafik çizen Konyaspor olduğunu belirten İlhan Palut, camiaya başarı sözü verdi. Palut, "2 senelik süreçte Konyaspor camiasını tatmin edecek bir görüntü yoktu ama bu sene kesinlikle ilk 10 üzerinde ligde iyi bir konumda olan Konyaspor oluşturmak ve izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



GÖZ-GÖZ'E 2. KEZ RAKİP

Göztepe karşısında İlhan Palut eski takımına rakip olacak. 2019-2021 tarihleri arasında İzmir ekibinde görev yapan başarılı teknik adam, pazar günü eski takımına karşı ikinci kez rakip olacak. Palut, Konyaspor'un başında çıktığı ilk maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmuştu.