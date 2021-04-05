Konya coştu!

Süper Lig'de Yılmaz Vural'la ilk maçına Konyaspor karşısında çıkan Erzurumspor, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar 9'da Cikalleshi'nin pasını ağlarla buluşturan Milosevic'le öne geçti: 0-1. Dadaşlar 6 dakika sonra Emrah'ın frikiğini kafayla filelere gönderen Da Costa'yla eşitliği sağladı: 1-1. 19'da Sekidika'nın aşırtma vuruşunda Szumski gole izin vermedi. 25'te kazanılan penaltıda Cikalleshi topu üstten auta gönderdi. 44'te sağdan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Milosevic'in vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan takımın milli stoperi Abdülkerim, ilk yarının sonucunu belirledi.

AATIF KAÇIRDI

İkinci yarıda Aatıf'la Konyaspor arasında geçen maçta Faslı yıldız çerçeveyi bulamadı. 64, 67 ve 74'te müsait pozisyonlara giren Aatıf, topu kale çizgisinden içeri gönderemedi. 90+5'te ise Erzurum lehine verilen penaltı kararı VAR'dan iptal edildi ve Konyaspor maçı 2-1 kazanıp üst üste 2. galibiyetine imza attı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan, düşme hattındaki mavibeyazlılar ise sahasında da 5 maçtır 3 puan yüzü göremedi.

BU SONUÇLA AĞIR YARA ALDIK

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Konyaspor mağlubiyetiyle büyük bir yara aldıklarını söyledi. Konyasporlu futbolculara zaman geçirmeye yönelik hareket ettikleri için sitem de eden Vural, "Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara aldık. Konyasporlu futbolcular yattı mı yerden kalkmıyor" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

90 DAKİKA SAVAŞTIK

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Erzurum'dan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Parlatan, "Eksiklerimiz vardı. Daha iyi işler yapıp skoru daha erken bitirebilirdik. 90 dakika savaşmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.