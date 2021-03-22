Konya tek attı!

49'da Guilherme'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşu dışarı gitti. 70'te Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü. 72'de Sekidika'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı. 88'de Kravets kaçırdı.

ÇOK DEĞERLİ BİR ÜÇ PUAN

Konya Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuncularının çok iyi mücadele ettiklerini belirtti. Palut, "Kazandığımız toplarla çok net pozisyonlara girdik. Çok değerli bir üç puan kazandık. Milli ara daha iyi gelecek" yorumunu yaptı.

İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, hafta içindeki kupa maçının yorgunluğuyla istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Tokatlı, "Milli takım arası bize iyi gelecektir. Yorgunluğu atacağız" diye konuştu.

32. HAFTA ZORLU

Milli aradan sonra Konyaspor küme düşme hattında yer alan Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor da son haftaların formda ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 32. hafta ateş hattı alevlenecek.