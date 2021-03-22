Haberler İttifak Holding Konyaspor Konya tek attı!

tek attı!

'de alt sıralardan kurtulmak isteyen , güçlü 'u 1-0 mağlup etti. 13. dakikada ev sahibi Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen , kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Konya tek attı!

49'da 'nin sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa yükselen 'in kafa vuruşu dışarı gitti. 70'te 'ın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü. 72'de 'nın altıpas içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı. 88'de kaçırdı.

ÇOK DEĞERLİ BİR ÜÇ PUAN
Teknik Direktörü , oyuncularının çok iyi mücadele ettiklerini belirtti. Palut, "Kazandığımız toplarla çok net pozisyonlara girdik. Çok değerli bir üç puan kazandık. daha iyi gelecek" yorumunu yaptı.

İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU
Teknik Sorumlusu , hafta içindeki kupa maçının yorgunluğuyla istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Tokatlı, "Milli takım arası bize iyi gelecektir. Yorgunluğu atacağız" diye konuştu.

32. HAFTA ZORLU
Milli aradan sonra küme düşme hattında yer alan 'a konuk olacak. Alanyaspor da son haftaların formda ekibi 'ni ağırlayacak. 32. hafta ateş hattı alevlenecek.

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