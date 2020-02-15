Konyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz günlerde takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirmişti. Göztepe'de sakatlığı devam eden Poko ve sarı kart cezalısı durumunda bulunan kaleci Beto forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise stoper Selim Ay sarı kart cezasından dolayı kadroda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Thuram, Hurtado

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor'un sahasında Göztepe'yi konuk edeceği maç bugün saat 17.00'de başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

22. RANDEVU

Bu karşılaşma iki takımın arasında oynayacağı 22. resmi mücadele olacak. 2 Kasım 1981 tarihinde oynanan 2. Lig karşılaşmasıyla ilk maçlarını oynayan iki takımın bugüne kadar oynadığı 21 maçta, Göztepe 11 kez, Konyaspor ise 5 kez galip geldi. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 34 gol atarken, yeşil-beyazlılar 19 golle cevap verebildi.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Konyaspor, Süper Lig tarihinde Göztepe ile oynadığı beş maçta da rakibini mağlup edemedi (2B 3M).

*Göztepe'nin Konyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçı da 1-1'lik skorla tamamlandı.

*Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Konyaspor (5B 8M), tek galibiyetini Ankaragücü deplasmanında aldı (1-0).

*İlhan Palut yönetiminde çıktığı altı deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, sezonun ilk beş dış saha karşılaşmasından beş puan çıkarabilmişti (1G 2B 2M).

*Bu sezon iç sahada en az gol atan takım olan Konyaspor (10 maçta 5 gol), evinde 2 Kasım 2019'dan bu yana rakip fileleri havalandıramıyor (503 dakika).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda oynanan karşılaşmaların ikinci yarılarında en az gol sevinci yaşayan iki ekip Konyaspor (8) ve Göztepe (9).

*Bu sezon Süper Lig'de henüz korner golü bulunmayan iki ekipten biri Konyaspor (Yeni Malatyaspor ile birlikte). Göztepe ise Kayserispor'un (9) ardından köşe vuruşundan en fazla gol yiyen takım konumunda (7).

*Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini kaydeden Deni Milosevic, lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

*Serdar Gürler, Göztepe'nin deplasmanda attığı son yedi Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

*Göztepe formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Soner Aydoğdu (1 gol & 3 asist), bu katkıların tamamını deplasmanda yaptı.