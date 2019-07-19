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19 Temmuz 2019, Cuma
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forma tanıtım filmi, Fransa'da en iyiler listesinde

Konyaspor forma tanıtım filmi, Fransa'da en iyiler listesinde

Atiker ’un yeni sezon formalarını tanıttığı 'Diriliş' temalı kısa film, Fransa'nın köklü medya kuruluşu tarafından en iyiler listesinde yer aldı.

'un 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtıldığı kısa film, Fransa'nın köklü medya kuruluşunun ilgisini çekti. dizisinin temasıyla hazırlanan kısa film, Fransa'nın köklü medya kuruluşu L'Equipe tarafından en iyi forma tanıtım filmleri listesinde gösterildi.
L'Equipe gazetesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, "2019-2020 sezonunun yeni formalarını sunmak için, Türk kulübünün iletişim birimi çok etkileyiciydi. Beş dakikalık videoda, bizi Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbine götürüyor. Osmanlı atlıları olan bir Sipahi konvoyu, Konyaspor'un yeni sezon formalarının içinde bulunduğu bir hazineyi Sultan'a götürüyor" ifadelerine yer verildi.

Medya direktörü Ekinci: "Konyaspor'un özgün projeleri diğer kulüpleri de teşvik etti"
Konyaspor Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ekinci konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2-3 yıl yıldan bu yana kulübe ekstra yük olmadan , La Casa de Papel, Black Mirror gibi popüler kültürün önemli projelerini kendi dinamiklerine göre uyarladıklarını belirterek, "Bu sezon Anadolu Selçuklu Medeniyetlerine başkentlik yapmış Konya'yı ve Selçuklu Devleti'nin argümanlarını forma tanıtım filmimizde kullanmak istedik. Karatay Üniversitesi'nin film platosu ve Zazadin Han'da çektiğimiz Diriliş Konyaspor temalı forma tanıtım filmimizin yine dünyada önemli yayın organlarının analizlerinde ilk sırada yer alması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Konyaspor'un bu alanda özgün projeler üretmesi diğer takımlarımızı da teşvik etti. Artık kulüpler sadece sahada değil sosyal mecralarda da güçlü olabilmek için yoğun uğraş veriyor. Konyaspor olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve kısa film tadında kurguladığımız tanıtımlara inşallah önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz" diye konuştu.
  1. 19.07.2019
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