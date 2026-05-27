Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u evinde mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında evinde karşılaştığı Safiport Erokspor'u 94-72'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 00:03
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Safiport Erokspor'u 94-72'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Ahmet Tatlıcı, Yener Yılmaz

Fenerbahçe: Birch 5, Baldwin 9, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Hall 10, Tucker 19, Melih Mahmutoğlu 13, Melli 6, Metecan Birsen 8, Tarık Biberoviç, Zagars 3, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Erokspor: Egehan Arna 6, Simmons 11, Thurman 14, Love 8, Galloway 8, Cornelie 8, Crawford 11, Pangos 2, Thomas Akyazili, Ahmet Düverioğlu 4, Ozan Yılmaz, Metehan Akyel

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 28-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-32 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 66-49 (Fenerbahçe lehine)

