Celje-Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Celje ile Drita karşı karşıya gelecek. İlk maç Slovenya ekibinin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanırken, rövanşta hangi ekibin turu geçeceği merak ediliyor. Evinde kaybederek turu zora sokan Drita'nın zorlu deplasmanda nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Özellikle, "Celje-Drita maçı canlı izle" konusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Celje-Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 17:49
Celje-Drita maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş heyecanı yaşanıyor. İlk maçta Slovenya temsilcisi Celje'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Kosova ekibi Drita, turu çevirmek için zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Evindeki yenilgiyle avantajı rakibine kaptıran Drita, UEFA kupalarındaki serüvenini sürdürmek için Slovenya'da galibiyetten başka şansı olmadığını biliyor. Celje ise ilk maçtaki avantajını koruyarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Celje-Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELJE-DRITA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Celje-Drita maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

CELJE-DRITA MAÇI HANGİ KANALDA?

Celje Stadyumu'nda oynanacak Celje-Drita maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
MİT ve emniyetten ortak operasyon: İstanbul’da DHKP-C hücresi çökertildi
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
