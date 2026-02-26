Celje-Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi

Celje-Drita maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş heyecanı yaşanıyor. İlk maçta Slovenya temsilcisi Celje'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Kosova ekibi Drita, turu çevirmek için zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Evindeki yenilgiyle avantajı rakibine kaptıran Drita, UEFA kupalarındaki serüvenini sürdürmek için Slovenya'da galibiyetten başka şansı olmadığını biliyor. Celje ise ilk maçtaki avantajını koruyarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Celje-Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELJE-DRITA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Celje-Drita maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

CELJE-DRITA MAÇI HANGİ KANALDA?

Celje Stadyumu'nda oynanacak Celje-Drita maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.