UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş heyecanı Karadeniz'de yaşanacak. Samsunspor, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Shkendija karşısında bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak. Deplasmandan avantajlı skorla dönen kırmızı-beyazlılar, rövanşta işi sıkı tutarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde disiplinli bir görüntü çizmeyi hedefleyen kırmızı-beyazlılar, iç saha atmosferini avantaja çevirmek istiyor. Hata payını minimuma indirerek yoluna devam etmeyi amaçlayan Samsunspor'da gözler hem sahadaki performansta hem de maçın yayın bilgilerine çevrilmiş durumda. Peki, Samsunspor-Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-SHKENDIJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Samsunspor-Shkendija maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR-SHKENDIJA MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Shkendija maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KIRMIZI-BEYAZLILAR TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Samsunspor, play-off turunu geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçı Kuzey Makedonya'da 1-0 kazanarak önemli bir avantajın sahibi olan kırmızı-beyazlılar, Karadeniz'de oynayacağı maçta hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 2 beraberlik aldı. Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i, üçüncü müsabakada da Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yenmeyi başardı.

İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, AEK'ye sahasında 2-1 yenildi. Samsun ekibi, grubun son müsabakasında üçüncü yenilgisini Alman temsilcisi Mainz 05'e karşı yaşadı. Mainz 05 karşılaşmasını 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, grubu 12. tamamlayarak play-off turuna kaldı.

Avrupa kupalarında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 20 gol gördü.

SAMSUNSPOR-SHKENDIJA MAÇI HAKEMİ

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.