Celje-Shelbourne maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftası, Celje ile Shelbourne arasında oynanacak kritik bir mücadeleye sahne olacak. Teknik Direktör Albert Riera önderliğinde turnuvada şu ana kadar çıktığı 5 karşılaşmada 9 puan toplamayı başaran Slovenya temsilcisi, bu önemli randevuyu kazanarak ilk 8 hedefi doğrultusunda büyük bir adım atmayı amaçlıyor. Turnuvada henüz galibiyetle tanışamayan İrlanda temsilcisi, deplasmanda alacağı ilk zaferle moral bulmayı hedefliyor. Peki, Celje-Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELJE-SHELBOURNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Celje-Shelbourne maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CELJE-SHELBOURNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Celje Stadyumu'nda oynanacak Celje-Shelbourne maçı Tabii Spor 6 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.