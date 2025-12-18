CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Celje-Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celje-Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Celje ile Shelbourne karşı karşıya gelecek. Albert Riera yönetiminde 5 maçta 9 puan toplayan Slovenya ekibi, kritik maçı kazanarak ilk 8'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefleyen İrlanda temsilcisi ise 1 puanla 34. sırada yer alıyor. Peki, Celje-Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 10:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celje-Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celje-Shelbourne maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftası, Celje ile Shelbourne arasında oynanacak kritik bir mücadeleye sahne olacak. Teknik Direktör Albert Riera önderliğinde turnuvada şu ana kadar çıktığı 5 karşılaşmada 9 puan toplamayı başaran Slovenya temsilcisi, bu önemli randevuyu kazanarak ilk 8 hedefi doğrultusunda büyük bir adım atmayı amaçlıyor. Turnuvada henüz galibiyetle tanışamayan İrlanda temsilcisi, deplasmanda alacağı ilk zaferle moral bulmayı hedefliyor. Peki, Celje-Shelbourne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELJE-SHELBOURNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Celje-Shelbourne maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CELJE-SHELBOURNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Celje Stadyumu'nda oynanacak Celje-Shelbourne maçı Tabii Spor 6 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..."
REKLAM- TÜRK TELEKOM
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! 10:17
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:06
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." 08:41
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları 07:42
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Daha Eski
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28
Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! 01:28
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! 01:28
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 01:28
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 01:28
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 01:28