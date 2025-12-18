AEK Atina-Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları, AEK Atina ile Universitatea Craiova arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Marko Nikolic yönetiminde geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Yunan temsilcisi, bu moralli performansını kendi sahasında da sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Universitatea Craiova ise zorlu Atina deplasmanında sürpriz peşinde. Romanya temsilcisi, topladığı 7 puanla sıralamada 23. basamakta bulunuyor. Peki, AEK Atina-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK ATINA-UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak AEK Atina-Universitatea Craiova maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

AEK ATINA-UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Stadyumu'nda oynanacak AEK Atina-Universitatea Craiova maçı Tabii Spor 6 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.