CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi AEK Atina-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Atina-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında AEK Atina ile Universitatea Craiova karşı karşıya gelecek. Marko Nikolic yönetiminde geçtiğimiz hafta Samsunspor'u mağlup eden Yunanistan temsilcisi, evinde oynayacağı maçı da kazanarak ilk 8 için önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Romanya ekibi ise 7 puanla 23. sırada yer alıyor. Peki, AEK Atina-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 09:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AEK Atina-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Atina-Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları, AEK Atina ile Universitatea Craiova arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Marko Nikolic yönetiminde geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Yunan temsilcisi, bu moralli performansını kendi sahasında da sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Universitatea Craiova ise zorlu Atina deplasmanında sürpriz peşinde. Romanya temsilcisi, topladığı 7 puanla sıralamada 23. basamakta bulunuyor. Peki, AEK Atina-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK ATINA-UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak AEK Atina-Universitatea Craiova maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

AEK ATINA-UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Stadyumu'nda oynanacak AEK Atina-Universitatea Craiova maçı Tabii Spor 6 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM- TÜRK TELEKOM
F.Bahçe'nin golcüsü kim olacak?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:06
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." 08:41
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları 07:42
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28
Daha Eski
Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! 01:28
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! 01:28
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 01:28
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 01:28
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 01:28
Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! 01:28