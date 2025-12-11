CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Shkendija-Slovan Bratislava maçı detayları: Saati, kanalı, muhtemel 11'ler!

Shkendija-Slovan Bratislava maçı detayları: Saati, kanalı, muhtemel 11'ler!

Shkendija, Konferans Ligi'nin 5. haftasında Slovan Bratislava'yı konuk ediyor. İlk 4 haftada aldığı 4 puanla 25. sıraya yerleşen Kuzey Makedonya ekibi, 2 haftadır süren galibiyet hasretini taraaftarı önünde dindirerek ilk 24'e tırmanmayı hedefliyor. Slovan Bratislava ise rakibinden 1 puan eksikle 29. sıraya oturdu. Bu sezon tek galibiyetini geçen hafta evinde oynadığı Rayo Vallecano'ya karşı alan Vladimir Weiss'in ekibi, grup aşamasının sonuna yaklaşılırken galibiyet serisi yazmak istiyor. Peki Shkendija-Slovan Bratislava maçı ene zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 16:26
Shkendija-Slovan Bratislava maçı detayları: Saati, kanalı, muhtemel 11'ler!

Shkendija-Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Shkendija, evinde Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Ligde 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayabilen ev sahibi ekip, ilk 24'e demirlemek için mücadele edecek. Son maçında Drita'ya karşı tek golle aldığı mağlubiyetini taraftarına unutturmak isteyen Jeton Beqiri'nin ekibi, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Slovan Bratislava ise üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından ilk puanını geçen hafta Rayo Vallecano karşısında kazandı. İşte Shkendija-Slovan Bratislava maçının detayları...

Shkendija-Slovan Bratislava MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shkendija-Slovan Bratislava maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Tose Proeski Arena'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Shkendija-Slovan Bratislava MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivar Orri Kristjansson'un düdük çalacağı Shkendija-Slovan Bratislava maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

