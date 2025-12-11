Shkendija-Slovan Bratislava maçı detayları: Saati, kanalı, muhtemel 11'ler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Shkendija, evinde Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Ligde 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayabilen ev sahibi ekip, ilk 24'e demirlemek için mücadele edecek. Son maçında Drita'ya karşı tek golle aldığı mağlubiyetini taraftarına unutturmak isteyen Jeton Beqiri'nin ekibi, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Slovan Bratislava ise üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından ilk puanını geçen hafta Rayo Vallecano karşısında kazandı. İşte Shkendija-Slovan Bratislava maçının detayları...

Shkendija-Slovan Bratislava MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shkendija-Slovan Bratislava maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Tose Proeski Arena'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Shkendija-Slovan Bratislava MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivar Orri Kristjansson'un düdük çalacağı Shkendija-Slovan Bratislava maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.