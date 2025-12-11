CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Samsunspor-AEK Athens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-AEK Athens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-AEK Athens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ederken Samsunspor, Yunan ekibi AEK Athens’i konuk ediyor. Futbolseverler, kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte Samsunspor-AEK Athens maçının yayın detayları…

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 12:05
Samsunspor-AEK Athens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-AEK Athens maçını takip etmek için tıklayın

Samsunspor ile AEK Athens, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, "Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor. Samsunspor vs AEK karşılaşması, belirlenen yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak ekranlara getirilecek. Ayrıca maçın şifresiz olup olmayacağı da merak edilen konular arasında. Maç saati, yayıncı platform ve tüm detaylar maç günü öncesinde açıklandıktan sonra sporseverlerle paylaşılıyor. İşte Samsunspor - AEK Athens maçı hakkında tüm merak edilenler…

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI HANGİ GÜN?

Samsunspor-AEK maçı, 11 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanacak.

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-AEK maçı, saat 20:45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve AEK Athens'in, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Samsun'da, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR VS AEK ATHENS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile AEK Athens arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek. Samsunspor-AEK Athens maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor muhtemel ilk 11'i: Koçak, Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbo, Musaba, Holse, Ntcham, Kılınç, Mouandilmedji

AEK Atina'nın muhtemel ilk 11'i: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Koita, Gacinovic, Mario, Jovic

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT 1 televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak internet üzerindeden de izleyicilerle buluşan TRT 1 şifresiz izlenme özelliğiyle sayesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

SAMSUNSPOR - AEK ATHENS MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

