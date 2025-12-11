CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Rijeka-Celje maçı hangi kanalda? Konferans Ligi canlı izleme bilgileri!

Rijeka-Celje maçı hangi kanalda? Konferans Ligi canlı izleme bilgileri!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Hırvatistan temsilcisi Rijeka, kendi sahasında grupta fırtına estiren Slovenya ekibi Celje'yi konuk ediyor. Grupta oynadığı maçlarda sadece 5 puan toplayabilen ve 24. sırada yer alan Rijeka, bu iç saha mücadelesini kazanarak puanını artırmayı ve üst tura çıkma umutlarını son haftaya taşımayı hedefliyor. Rakip Celje ise 9 puanla kritik bir şekilde 3. basamakta bulunuyor. Slovenya temsilcisi, zorlu deplasmandan puanla ayrılarak Hırvatistan'da tarihi bir zafere imza atmak amacıyla sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Rijeka-Celje maçının detaylarını sizler için derledik.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 21:47
Rijeka-Celje maçı hangi kanalda? Konferans Ligi canlı izleme bilgileri!

Rijeka-Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rijeka, HNK Rijeka'da Celje'yi konuk ediyor. 3 maçtır devam eden namağlubiyet serisini korumak isteyen ev sahibi ekip, zorlu rakibi karşısında puan arayacak. Celje ise ilk 3 haftada aldığı galibiyetlerin ardından geçen hafta Sigma'ya mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. 3. sıraya gerileyen konuk takım, zirve yolunda yeni bir serinin ilk adımını atmak istiyor. Peki Rijeka-Celje maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rijeka-Celje MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rijeka-Celje maçı 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. HNK Rijeka'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te, İtalyan hakem Andrea Colombo'nun düdüğüyle start alacak.

Rijeka-Celje MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Rijeka-Celje karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

