Rijeka-Celje maçı hangi kanalda? Konferans Ligi canlı izleme bilgileri!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rijeka, HNK Rijeka'da Celje'yi konuk ediyor. 3 maçtır devam eden namağlubiyet serisini korumak isteyen ev sahibi ekip, zorlu rakibi karşısında puan arayacak. Celje ise ilk 3 haftada aldığı galibiyetlerin ardından geçen hafta Sigma'ya mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. 3. sıraya gerileyen konuk takım, zirve yolunda yeni bir serinin ilk adımını atmak istiyor. Peki Rijeka-Celje maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rijeka-Celje MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rijeka-Celje maçı 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. HNK Rijeka'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te, İtalyan hakem Andrea Colombo'nun düdüğüyle start alacak.

Rijeka-Celje MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Rijeka-Celje karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.