Rapid Wien-Omonia Nicosia maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Rapid Wien, Allianz Stadion'da Omonia Nicosia'yı konuk edecek. Sezon başından bu yana aldığı farklı mağlubiyetlerle büyük hayal kırıklığı yaşayan Alman ekip, umutlarının tükenmemesi için bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorunda. Omonia Nicosia ise ilk haftada aldığı mağlubiyetin ardından 3 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik serisini 4'e çıkarmanın peşinde. İşte Rapid Wien-Omonia Nicosia maçının detayları...

Rapid Wien-Omonia Nicosia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rapid Wien-Omonia Nicosia maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Allianz Stadion'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Rapid Wien-Omonia Nicosia MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Joey Kooij'in düdük çalacağı Rapid Wien-Omonia Nicosia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.