CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Rapid Wien-Omonia Nicosia maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

Rapid Wien-Omonia Nicosia maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Avusturya ekibi Rapid Wien, evinde Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia Nicosia'yı konuk ediyor. İlk 4 haftada puan alamayan ve 4 mağlubiyetle 36. sıraya demir atan Rapid Wien, taraftarına bu sezonki ilk puan sevincini yaşatmak ve kötü gidişata son vermek için mutlak bir galibiyet arayışında. Rakip Omonia Nicosia ise 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Kıbrıs ekibi, bu zorlu deplasmandan puanla ayrılarak üst tura yükseliş şansını artırmak ve kritik bir virajı dönmek hedefinde. İki takımın kaderini belirleyecek Rapid Wien-Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 18:07 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 18:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rapid Wien-Omonia Nicosia maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

Rapid Wien-Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Rapid Wien, Allianz Stadion'da Omonia Nicosia'yı konuk edecek. Sezon başından bu yana aldığı farklı mağlubiyetlerle büyük hayal kırıklığı yaşayan Alman ekip, umutlarının tükenmemesi için bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorunda. Omonia Nicosia ise ilk haftada aldığı mağlubiyetin ardından 3 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik serisini 4'e çıkarmanın peşinde. İşte Rapid Wien-Omonia Nicosia maçının detayları...

Rapid Wien-Omonia Nicosia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rapid Wien-Omonia Nicosia maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Allianz Stadion'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Rapid Wien-Omonia Nicosia MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Joey Kooij'in düdük çalacağı Rapid Wien-Omonia Nicosia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı?
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 17:47
Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu 17:31
G.Saray'da Antalyaspor mesaisi G.Saray'da Antalyaspor mesaisi 16:48
Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık 16:47
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! 15:30
Celtic-Roma maçı bilgileri! Celtic-Roma maçı bilgileri! 14:49
Daha Eski
Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı detayları Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı detayları 14:28
TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar! TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar! 13:24
Freiburg-Salzburg maçı bilgileri! Freiburg-Salzburg maçı bilgileri! 13:10
Freiburg-Salzburg maçı detayları Freiburg-Salzburg maçı detayları 13:10
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 12:06
F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca! F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca! 12:00