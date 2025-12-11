Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rakow Czestochowa, Zrinjski Mostar'ı konuk ediyor. İlk 4 haftayı namağlup tamamlayan ev sahibi ekip, 3. galibiyeti için sahaya çıkacak. Zrinjski Mostar ise 5. haftaya 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle girdi. Gruplardan çıkma hedefini sürdürmek için bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen konuk takım, deplasmandaki ilk galibiyeti için mücadele edecek. İşte Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı yayın bilgileri...

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00te, Çekyalı hakem Ondrej Berka'nın düdüğüyle başlayacak.

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında, ArcelorMittal Park'ta oynanacak Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.