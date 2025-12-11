CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı | Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Polonya temsilcisi Rakow Czestochowa, kendi sahasında Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar'ı ağırlıyor. İlk 4 haftada topladığı 8 puanla 6. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, bu maçı kazanarak üst tur biletini şimdiden garantilemeyi hedefliyor. Rakip Zrinjski Mostar ise 6 puanla 19. sırada oturuyor. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Zrinjski, puanını 9'a çıkararak ilk 16 arasına girmeyi ve gruptan çıkma iddiasını taşımayı amaçlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 17:32
Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rakow Czestochowa, Zrinjski Mostar'ı konuk ediyor. İlk 4 haftayı namağlup tamamlayan ev sahibi ekip, 3. galibiyeti için sahaya çıkacak. Zrinjski Mostar ise 5. haftaya 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle girdi. Gruplardan çıkma hedefini sürdürmek için bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen konuk takım, deplasmandaki ilk galibiyeti için mücadele edecek. İşte Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı yayın bilgileri...

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00te, Çekyalı hakem Ondrej Berka'nın düdüğüyle başlayacak.

Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında, ArcelorMittal Park'ta oynanacak Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

