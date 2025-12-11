Hacken-AEK Larnaca maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Konferanas Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Hacken, evinde AEK Larnaca'yı konuk ediyor. İlk 4 haftada topladığı 2 puanla 31. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, son 2 haftada aldığı mağlubiyetleri taraftarına unutturmak ve bu sezon ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. AEK Larnaca ise 8 puanla yerleştiği 7. sıradan ilk 3'e zıplamanın peşinde. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Hacken-AEK Larnaca maçı yayın bilgileri ve detayları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 15:34
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftası, yine nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Hacken, Gamla Ullevi Stadyumu'nda AEK Larnaca'yı konuk edecek. Bu sezon henüz istediği başarıyı yakalayamayan ev sahibi takım, ilk 2 haftada aldığı beraberliğin dışında puan kazanamadı. İlk galibiyetini taraftarı önünde almak isteyen Jens Gustafsson'un öğrencileri, 7. sıradaki rakibine karşı sürpriz arayacak. AEK Larnaca ise 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Peki Hacken-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

HACKEN-AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hacken-AEK Larnaca maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te, İsrailli hakem Yigal Frid'in düdüğüyle başlayacak.

HACKEN-AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında, Gamla Ullevi Stadyumu'nda oynanacak Hacken-AEK Larnaca maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

