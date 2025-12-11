CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Breidablik-Shamrock Rovers maçı detayları: Canlı yayın bilgisi!

Breidablik-Shamrock Rovers maçı detayları: Canlı yayın bilgisi!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik, kendi sahasında İrlandalı rakibi Shamrock Rovers'ı konuk ediyor. Grupta oynadığı maçlarda topladığı 2 puanla 32. sırada yer alan Breidablik, bu kritik iç saha maçını kazanarak hem puanını artırmayı hem de rakibini alt sıralara iterek gruptan çıkış umutlarını tazelemeyi hedefliyor. Rakip Shamrock Rovers ise 3 puanla 35. basamakta bulunuyor. İrlanda temsilcisi, deplasmandan galibiyetle ayrılarak sıralamada Breidablik'i geçmek ve Avrupa macerasına devam etme şansını korumak için sahaya çıkacak. Breidablik-Shamrock Rovers maçının canlı yayın bilgileri haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 20:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Breidablik-Shamrock Rovers maçı detayları: Canlı yayın bilgisi!

Breidablik-Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftası, alt sıraların düellosu için perdesini aralıyor. Breidablik ile Shamrock Rovers, Laugardalsvöllur'da kozlarını paylaşacak. İlk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile hanesine 2 puan yazdıran Halldor Arnason'un ekibi, ilk galibiyetini taraftarı önünde alarak Avrupa sahnesinde yoluna devam etmeyi hedefliyor. Shamrock Rovers ise AEK Atina ile beraberliğinden aldığı tek puan ile yerleştiği Avrupa'ya veda edecekler listesinden ilk 24'e çıkmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Breidablik-Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Breidablik-Shamrock Rovers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Breidablik-Shamrock Rovers maçı 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te, Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan hakem Enea Jorgji'nin düdüğüyle start alacak.

Breidablik-Shamrock Rovers MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Breidablik-Shamrock Rovers karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM-CASPER
F.Bahçe'den santrfor operasyonu!
DİĞER
3 dünya devinden Trabzonspor'un yıldızına kanca! Bordo-mavililer servet istiyor...
CANLI | Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız Başkan Erdoğan: Sanal kumar ve yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız 20:20
Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! Porto-Malmö maçı muhtemel 11'ler! 20:03
F.Bahçe'den santrfor operasyonu! F.Bahçe'den santrfor operasyonu! 19:58
Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! Finlandiya'da taraftarlar stadyumu ateşe verdi! 19:46
Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? Basel-Aston Villa maçı hangi kanalda? 19:39
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07
Daha Eski
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! 18:55
Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! 18:39
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? 18:07
Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! 18:04
En-Nesyri'ye milli davet! En-Nesyri'ye milli davet! 17:58
Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! 17:53