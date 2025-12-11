Breidablik-Shamrock Rovers maçı detayları: Canlı yayın bilgisi!

Breidablik-Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftası, alt sıraların düellosu için perdesini aralıyor. Breidablik ile Shamrock Rovers, Laugardalsvöllur'da kozlarını paylaşacak. İlk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile hanesine 2 puan yazdıran Halldor Arnason'un ekibi, ilk galibiyetini taraftarı önünde alarak Avrupa sahnesinde yoluna devam etmeyi hedefliyor. Shamrock Rovers ise AEK Atina ile beraberliğinden aldığı tek puan ile yerleştiği Avrupa'ya veda edecekler listesinden ilk 24'e çıkmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Breidablik-Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Breidablik-Shamrock Rovers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Breidablik-Shamrock Rovers maçı 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te, Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan hakem Enea Jorgji'nin düdüğüyle start alacak.

Breidablik-Shamrock Rovers MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Breidablik-Shamrock Rovers karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.