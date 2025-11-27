Lech Poznan - Lausanne Sports maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lech Poznan - Lausanne Sports maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lech Poznan, Konferans Ligi 4. haftasında Lausanne Sports ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi avantajını kullanarak 2. galibiyetini hedefleyen Niels Frederiksen'in ekibi, ilk hafta Rapid Wien karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Lincoln Red ve Rayo Vallecano'ya deplasmanda mağlup olarak 3 puanla 23. sıraya yerleşti. Lausanne Sports ise Breidablik ve Hamrun galibiyetleriyle yaptığı başarılı başlangıcınm ardından Omonia ile tek golle berabere kaldı ve 5. sıraya oturdu. İşte Lech Poznan - Lausanne Sports maçı ayrıntıları...

LECH POZNAN - LAUSANNE SPORTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lech Poznan - Lausanne Sports maçı, 27 Kasım Perşembe günü, saat 20.45'te oynanacak. Mücadelede Norveçli hakem Sigurd Smehus Kringstad düdük çalacak.

LECH POZNAN - LAUSANNE SPORTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadion Poznan'da oynanacak Lech Poznan - Lausanne Sports karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.