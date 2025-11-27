CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lech Poznan - Lausanne Sports maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lech Poznan - Lausanne Sports maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Lech Poznan, Lausanne Sports'u konuk edecek. Stadion Poznan'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, ligdeki 2. galibiyeti için sahaya çıkacak. Puan tablosunda 7 puanla 5. sıraya yerleşen Peter Zeidler'in öğrencileri ise Breidablik ve Hamrun'un ardından 3. galibiyetini hedefliyor. Peki Lech Poznan - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:39
Lech Poznan - Lausanne Sports maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lech Poznan - Lausanne Sports maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lech Poznan, Konferans Ligi 4. haftasında Lausanne Sports ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi avantajını kullanarak 2. galibiyetini hedefleyen Niels Frederiksen'in ekibi, ilk hafta Rapid Wien karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Lincoln Red ve Rayo Vallecano'ya deplasmanda mağlup olarak 3 puanla 23. sıraya yerleşti. Lausanne Sports ise Breidablik ve Hamrun galibiyetleriyle yaptığı başarılı başlangıcınm ardından Omonia ile tek golle berabere kaldı ve 5. sıraya oturdu. İşte Lech Poznan - Lausanne Sports maçı ayrıntıları...

LECH POZNAN - LAUSANNE SPORTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lech Poznan - Lausanne Sports maçı, 27 Kasım Perşembe günü, saat 20.45'te oynanacak. Mücadelede Norveçli hakem Sigurd Smehus Kringstad düdük çalacak.

LECH POZNAN - LAUSANNE SPORTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadion Poznan'da oynanacak Lech Poznan - Lausanne Sports karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

