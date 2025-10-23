CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sigma Olomouc-Rakow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sigma Olomouc-Rakow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Çekya ekibi Sigma Olomouc, sahasında Polonya temsilcisi Rakow'u konuk edecek. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Olomouc, ilk 3 puanını almak istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Rakow ise 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Sigma Olomouc-Rakow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:35
Sigma Olomouc-Rakow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sigma Olomouc-Rakow maçını canlı takip etmek tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Çekya temsilcisi Sigma Olomouc, Polonya ekibi Rakow'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı maçta iç saha avantajını kullanarak turnuvadaki ilk 3 puanını kazanmayı hedefliyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak Olomouc, galibiyet için sahada disiplinli ve etkili bir performans sergilemeyi planlıyor. Rakow ise deplasmanda oynayacağı kritik mücadelede hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Polonya ekibi, turnuvada 2'de 2 yaparak istikrarlı bir başlangıç gerçekleştirmeyi ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Sigma Olomouc-Rakow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SIGMA OLOMOUC-RAKOW MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında oynanacak Sigma Olomouc-Rakow maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku!
Fenerbahçe'de 4 ayrılık kapıda! Kanarya'da yaprak dökümü başlıyor...
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
İtalya'da Zaniolo ile ilgili şok iddia!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
