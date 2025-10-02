CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Fiorentina - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Fiorentina - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Fiorentina ile Sigma Olomouc, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Stadio Artemio Franchi'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 13:33
Fiorentina - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Fiorentina - Sigma Olomouc maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İtalya takımı Fiorentina, Çek rakibi Sigma Olomouc'u ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fiorentina - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Sigma Olomouc MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - AEK Atina maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Florian Badstübner'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını Christof Günsch ve Philipp Hüwe üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Martin Petersen oturacak.

