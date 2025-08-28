Fredrikstad - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Fredrikstad - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Fredrikstad'ın deplasmanda Crystal Palace'a 1-0 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fredrikstad - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fredrikstad - Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fredrikstad - Crystal Palace maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Kristo Tohver'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.