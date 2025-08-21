CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Sparta Prag - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Sparta Prag - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off maçında Sparta Prag ile Riga kozlarını paylaşacak. epet Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 10:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sparta Prag - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Sparta Prag - Riga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Çekya temsilcisi Sparta Prag ile Leyonya takımı Riga, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - Riga MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Riga maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlenecek. Dördüncü hakemin Florian Lata olduğu maçta VAR koltuğunda Aleandro Di Paolo, AVAR'da ise Albert Doda yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe – Benfica maçı hakemine olay sözler! “Almanya’nın en iyisi ama…”
Borsa İstanbul'da rekor! Tarihin en yüksek seviyesi
Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serdar Adalı TFF binasına geldi Serdar Adalı TFF binasına geldi 11:03
Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! Panathinaikos-Samsunspor maçı bilgileri! 10:34
Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi Ömer Üründül Benfica- F.Bahçe maçını değerlendirdi 10:27
Victor Nelsson'un transferinde flaş karar! Victor Nelsson'un transferinde flaş karar! 10:08
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında! Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında! 09:41
Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı detayları! Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı detayları! 09:33
Daha Eski
Beşiktaş orta sahasını buldu! Beşiktaş orta sahasını buldu! 09:12
Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 08:39
Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" 08:18
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06