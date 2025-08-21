Sparta Prag - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Sparta Prag - Riga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Çekya temsilcisi Sparta Prag ile Leyonya takımı Riga, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - Riga MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Riga maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Orta hakemin yardımcılığını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlenecek. Dördüncü hakemin Florian Lata olduğu maçta VAR koltuğunda Aleandro Di Paolo, AVAR'da ise Albert Doda yer alacak.