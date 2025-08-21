Neman Grodno - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Neman Grodno - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Belarus temsilcisi Neman Grodno ile İspanya takımı Rayo Vallecano, play-off maçında mücadele edecek. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neman Grodno - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Neman Grodno - Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neman Grodno - Rayo Vallecano maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. VAR koltuğunda Onur Özütoprak, AVAR'da ise Ömer Faruk Turtay yer alacak.