Beitar Jerusalem - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Beitar Jerusalem - Riga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, 3. Ön Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Beitar Jerusalem'ın deplasmanda Riga'ya 3-0 mağlup olmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Beitar Jerusalem - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beitar Jerusalem - Riga MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beitar Jerusalem - Riga maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Pawel Raczkowski'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.