Vikingur R. - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İzlanda temsilcisi Vikingur R. ile Danimarka takımı Brondby, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur R. - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur R. - Brondby maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.