Lugano - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İsviçre temsilcisi Lugano ile Slovenya takımı Celje, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Sander van der Eijk'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lugano - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lugano - Celje MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lugano - Celje maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.