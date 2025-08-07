Lausanne Sports - FC Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Lausanne Sports - FC Astana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İsviçre temsilcisi Lausanne Sports ile Kazakistan takımı FC Astana, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Lukasz Kuzma'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lausanne Sports - FC Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lausanne Sports - FC Astana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lausanne Sports - FC Astana maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.