Banik Ostrava - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Çekya temsilcisi Banik Ostrava ile Avusturya takımı Austria Wien, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Mohammed Al Haki'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Banik Ostrava - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Banik Ostrava - Austria Wien MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Banik Ostrava - Austria Wien maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.