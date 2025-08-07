Aris Limassol - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Aris Limassol - AEK Atina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Güney Kıbrıs temsilcisi Aris Limassol ile Yunanistan takımı AEK Atina, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Goga Kikacheishvili'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aris Limassol - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aris Limassol - AEK Atina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aris Limassol - AEK Atina maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.