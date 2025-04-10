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Haberler Konferans Ligi Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Legia Varşova ile Chelsea, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:05
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Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Legia Varşova - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Legia Varşova ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGIA VARSOVA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Varşova - Chelsea maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEGIA VARSOVA - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Legia Varşova: Tobiasz; Wszolek, Pankov, Kapuadi, Ruben Vinagre; Elitim, Augustyniak, Kapustka; Chodyna, Luquinhas, Morishita

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo, Enzo; Palmer, Jackson, Neto

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