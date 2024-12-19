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Haberler Konferans Ligi Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Heart of Midlothian FC ile Petrocub Hincest, 6. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 11:00
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Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Heart of Midlothian FC ile Petrocub Hincesti kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak.

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