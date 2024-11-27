Başakşehir Petrocub maçı canlı izle | Başakşehir Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 4. haftada Petrocub ile kozlarını paylaşacak. Moldova ekibi karşısında ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefleyen turuncu-lacivertlilerin maçını Kosova'dan hakem Genc Nuza yönetecek. Peki Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Petrocub maçı 27 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI İLK 11'LERİ BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo

PETROCUB: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douania, Platica, Lungu, Diallo, Demian, Ambros, Lupan

BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI CANLI İZLE

Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 60. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 59 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı. Avrupa'da 86 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 85 gole engel olamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 10. MAÇ

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 10. sınavını verecek.

Atan ile Avrupa'da oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 2 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşma sonunda ise sahadan mağlup ayrıldı.

Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde 9 maçta 19 gol sevinci yaşarken kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 mağlup etti.

Atan'ın kulübede olduğu 3. maçta Gürcistan deplasmanında Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yenen İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi. Turuncu-lacivertliler, son maçında ise deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

SAHASINDA 30. MAÇ

RAMS Başakşehir, Petrocub mücadelesiyle Avrupa kupalarında 30. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 31 golü engelleyemedi.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 gol sevinci yaşadı.

Krzysztof Piatek, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle Visca'yı takip ediyor.

İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol atarken Berkay Özcan, 4 gol kaydetti. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye 3'er, Dimitris Pelkas, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 15 golüne ise Philippe Keny, Hamza Güreler, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-16 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-17 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

RAMS Başakşehir, 2017-18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken sahasında 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olarak aldı. İstanbul ekibi, 2024-25 sezonunda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 kaybederek Avrupa kupalarında kalesinde ilk kez 5 gol gördü.

Turuncu-lacivertliler, 2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-21 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ligdeki ilk puanlarını da kazandı.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun 5. maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.

RAMS Başakşehir, 2022-23 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen turuncu-lacivertliler, Gent'e elendi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-25 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Kopenhag ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir, Danimarka temsilcisine Parken Stadı'nda yenilmeyen ilk Türk takımı oldu. Türk takımları Kopenhag'a karşı 5 kez sahaya çıkmış ve bu 5 maçı da Danimarka temsilcisi kazanmıştı.

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