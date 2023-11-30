Bodo/Glimt 5 - 2 Lugano (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda 5. hafta maçında Bodo/Glimt ile Lugano kozlarını paylaştı.
Asypmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 5-2'lik skorla Bodo/Glimt oldu.
Norveç temsilcisine galibiyeti getiren goller 40. ve 78. dakikada Amahl Pellegrino, 52. dakikada Sondre Fet, 65. dakikada Patrick Berg ve 88. dakikada Oscar Kapskarmo'dan geldi.
Konuk takımın gollerini ise 69. dakikada Zan Celar ve 86. dakikada Boris Babic kaydetti.
Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Bodo/Glimt, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
Lugano ise 4 puanda kaldı.