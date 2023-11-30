Bodo Glimt - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Bodo Glimt - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bodo Glimt ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Bodo Glimt - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BODO GLİMT - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodo Glimt - Lugano maçı 29 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.