Ferencvaros - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ferencvaros - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Ferencvaros ile Genk karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Ferencvaros - Genk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FERENCVAROS - GENK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Genk maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.