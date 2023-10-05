Haberler Konferans Ligi Bodo Glimt 0-1 Club Brugge (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Club Brugge tek golle güldü

Bodo Glimt 0-1 Club Brugge (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Club Brugge tek golle güldü

UEFA Konferans Ligi D grubu 2. maçında Bodo Gilimt evinde Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Belçika ekibi Club Brugge karşılaşmayı maçın başında bulduğu golle 1-0 yendi. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 22:02
Bodo Glimt 0-1 Club Brugge (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Club Brugge tek golle güldü

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo Glimt sahasıda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Club Brugge, Norveç deplasmanından 1-0'lık skorla kazanarak döndü.

Belçika ekibine galibiyeti getiren ilk ve tek golü 20. dakikada Hans Vanaken kaydetti.

Club Brugge 31 yaşındaki oyuncusunun kaydettiği golle galibiyete uzandı.

Belçika ekibi, Bodo Glimt galibiyetinden sonra 4 puanla 2. sırada yerini aldı.

Bodo Glimt ise 1 puanda kalarak D grubunda son sırada kaldı.

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