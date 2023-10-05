Bodo Glimt 0-1 Club Brugge (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Club Brugge tek golle güldü

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo Glimt sahasıda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi.
Club Brugge, Norveç deplasmanından 1-0'lık skorla kazanarak döndü.
Belçika ekibine galibiyeti getiren ilk ve tek golü 20. dakikada Hans Vanaken kaydetti.
Club Brugge 31 yaşındaki oyuncusunun kaydettiği golle galibiyete uzandı.
Belçika ekibi, Bodo Glimt galibiyetinden sonra 4 puanla 2. sırada yerini aldı.
Bodo Glimt ise 1 puanda kalarak D grubunda son sırada kaldı.